Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Американские дипломаты, снятые с поезда, перед этим сделали несколько пересадок

05:20

Фото: smi2.net



В ходе своей поездки по Архангельской области американца не раз поменяли поезда, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. В российском МИД подтвердили, что американцы заранее уведомляли отечественное оборонное ведомство о планах посетить регион, однако заявленный маршрут был другим.



Американские дипломаты, снятые с поезда под Северодвинском, до этого неоднократно совершали пересадки в пределах Архангельской области. После того, как они несколько раз поменяли поезда, их остановили.



В посольстве Соединенных Штатов в Москве, прокомментировав случившееся, указали на то, что ранее уведомили Минобороны РФ о предстоящей поездке в регион. По данным российского МИД, сотрудники дипмиссии США заявляли, что собираются в Архангельск, при этом речи о визите в Северодвинск не было.



Трое сотрудников американской дипмиссии были сняты с поезда Ненокса - Северодвинск в минувший понедельник, 14 октября. Представители Госдепа в тот момент пытались въехать на режимную территорию, не имея соответствующего разрешения.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 148

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16.10.2019 13:11 ФСБ: В России с начала года предотвращено 39 терактов

ФСБ: В России с начала года предотвращено 39 терактов 15.10.2019 23:14 Киев требует распустить ДНР и ЛНР

Киев требует распустить ДНР и ЛНР 15.10.2019 21:23 Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку, осужденную в России

Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку, осужденную в России 15.10.2019 15:16 В Минске гражданку РФ задержали по запросу США

В Минске гражданку РФ задержали по запросу США 15.10.2019 06:45 Трамп ввел санкции против Турции из-за военной операции в Сирии