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Американские дипломаты, снятые с поезда, перед этим сделали несколько пересадок


05:20
Американские дипломаты, снятые с поезда, перед этим сделали несколько пересадокФото: smi2.net

В ходе своей поездки по Архангельской области американца не раз поменяли поезда, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. В российском МИД подтвердили, что американцы заранее уведомляли отечественное оборонное ведомство о планах посетить регион, однако заявленный маршрут был другим.

Американские дипломаты, снятые с поезда под Северодвинском, до этого неоднократно совершали пересадки в пределах Архангельской области. После того, как они несколько раз поменяли поезда, их остановили.

В посольстве Соединенных Штатов в Москве, прокомментировав случившееся, указали на то, что ранее уведомили Минобороны РФ о предстоящей поездке в регион. По данным российского МИД, сотрудники дипмиссии США заявляли, что собираются в Архангельск, при этом речи о визите в Северодвинск не было.

Трое сотрудников американской дипмиссии были сняты с поезда Ненокса - Северодвинск в минувший понедельник, 14 октября. Представители Госдепа в тот момент пытались въехать на режимную территорию, не имея соответствующего разрешения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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