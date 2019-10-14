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В Минске гражданку РФ задержали по запросу США
15:16
Фото: sb.by
Информацию о задержании российской гражданки уже подтвердили в МИД РФ, передает агентство "Интерфакс".
В ведомстве пояснили, что Анне Богачевой сейчас оказывается консульская поддержка.
Представители отечественного дипломатического министерства подтвердили, что правоохранительными органами Белоруссии была задержана гражданка РФ Анна Богачева. В дипмиссии следят за развитием ситуации и оказывают россиянке консульскую помощь, пояснили в ведомстве.
Ранее в прессе распространились сообщения о том, что в Минске арестовали россиянку, на которую распространились санкции властей Соединенных Штатов. Богачева была внесена в очередной черный список в связи с делом о "вмешательстве" в американские выборы.
Минская милиция задержала россиянку вечером минувшего воскресенья, 13 октября, в одном из отелей, когда женщина вместе с супругом и ребенком собиралась на отдых.
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