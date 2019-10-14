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В Минске гражданку РФ задержали по запросу США


15:16
В Минске гражданку РФ задержали по запросу СШАФото: sb.by

Информацию о задержании российской гражданки уже подтвердили в МИД РФ, передает агентство "Интерфакс".

В ведомстве пояснили, что Анне Богачевой сейчас оказывается консульская поддержка.

Представители отечественного дипломатического министерства подтвердили, что правоохранительными органами Белоруссии была задержана гражданка РФ Анна Богачева. В дипмиссии следят за развитием ситуации и оказывают россиянке консульскую помощь, пояснили в ведомстве.

Ранее в прессе распространились сообщения о том, что в Минске арестовали россиянку, на которую распространились санкции властей Соединенных Штатов. Богачева была внесена в очередной черный список в связи с делом о "вмешательстве" в американские выборы.

Минская милиция задержала россиянку вечером минувшего воскресенья, 13 октября, в одном из отелей, когда женщина вместе с супругом и ребенком собиралась на отдых.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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