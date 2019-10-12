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Курды заявили о гибели 75 турецких солдат


10:04
Курды заявили о гибели 75 турецких солдатФото: vk.com

В результате удара, который был нанесен по турецким военным со стороны арабо-курдских "Сирийских демократических сил" (SDF), погибли 75 солдат.

По данным информационного агентства Firat, объект атаки располагался в Рас эль-Айне.

Как передает курдское новостное агентство, в результате удара, который нанесли SDF, было ликвидировано семь турецких танков. Ранения получили по меньшей мере 19 солдат, которых Анкара направила на север Турции.

Ранее Минобороны Турции сделало заявление о том, что ВС страны совместно с оппозиционной "Сирийской национальной армией" смогли установить свой контроль над стратегически важным городом Рас эль-Айн.

В настоящее время турецкие вооруженные силы продолжают вести наступление на севере САР.

Автор: Злата Богатова

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