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Россия поддерживает контакты с талибами
30.9.2019 21:22
Фото: smi2.net
Как заявили в российском МИД, на сегодняшний день Москва продолжает поддерживать контакты с талибами. По словам спецпредставителя РФ по Афганистану Замира Кабулова, который возглавляет второй департамент Азии ведомства, контакты "никогда не прерываются".
В беседе с журналистами Замир Кабулов отметил, что постоянно находится на связи с представителями движения, передает РИА Новости.
Представитель российского МИД пояснил, что сейчас прорабатываются даты предстоящей встречи спецпредставителей России, Соединенных Штатов, Китая и Пакистана по урегулированию в Афганистане. Предполагается, что встреча, запланированная в Москве, состоится уже в октябре.
В начале сентября замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил о том, что предложение об исключении "Талибана" (деятельность организации официально запрещена в России) из террористических списков ООН в Москве считают преждевременным.
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