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Саакашвили заверил, что скоро вернется в Грузию и наведет порядок
30.9.2019 15:24
Фото: dilova.com.ua
Как заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, он обязательно возвратится в Грузию и наведет в ней порядок.
По словам политика, необходимо свергнуть олигарха Бидзину Иванишвили.
Планами на будущее экс-президент Грузии поделился в эфире телевизионной компании "Мтавари архи", которая была созданна на основе и из состава коллектива бывшей телекомпании "Рустави 2". Изменения были обусловлены сменой владельца канала - теперь ее собственником является бизнесмен Кибар Халваши.
Михаил Саакашвили принял участие в вечерней программе "Главные акценты", где ведущие задавали ему различные вопросы. Говоря о том, когда может состояться его приезд в Грузию, политик пояснил, что речь идет о ближайших месяцях.
Бывший грузинский лидер заверил, что о его возвращении будут знать все, и в первую очередь, эта телекомпания. Саакашвили отметил, что ему на Украине хорошо, однако не покидает чувство, что он теряет родину. По словам политика, необходимо остановить "разрушение и уничтожение Грузии", и он обязательно сделает все для этого.
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