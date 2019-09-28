Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мила Кунис отреагировала на скандальные откровения Деми Мур радикальной сменой имиджа

28.9.2019 12:58

Фото: hellomagazine.com



Перемена образа, по мнению некоторых пользователей Сети, может быть связана с недавней публикацией скандальных мемуаров Деми Мур.



Как оказалось, бывшая жена супруга Милы Кунис изобразила Эштона Катчера в довольно неприглядном свете.



Разоткровенничавшись, Деми Мур описывает своего бывшего возлюбленного как полового маньяка и коварного изменника. Поклонники актрисы, моментально отреагировав на мемуары, не упустили возможности в очередной раз попробовать спровоцировать Милу Кунис - как же ее угораздило связаться с таким типом?



Каких-либо комментариев о книге коллеги Кунис пока не сделала, однако в Сети предположили, что ее новый имидж и является реакцией на публикацию Мур. По мнению пользователей, актриса сейчас выглядит как "взбунтовавшийся подросток".



Впрочем, в ряде американских СМИ со ссылкой на осведомленный источник в окружении Милы Кунис и Эштона Катчера уточняется, что актриса просто в ярости. По словам инсайдера, Мила крайне огорчена и переживает, что когда-нибудь ее дети - четырехлетняя Уайатт Изабель и двухлетний Дмитрий Портвуд - смогут прочитать нелепые откровения бывшей жены их отца.



Автор: Злата Богатова

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