|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мила Кунис отреагировала на скандальные откровения Деми Мур радикальной сменой имиджа
28.9.2019 12:58
Фото: hellomagazine.com
Перемена образа, по мнению некоторых пользователей Сети, может быть связана с недавней публикацией скандальных мемуаров Деми Мур.
Как оказалось, бывшая жена супруга Милы Кунис изобразила Эштона Катчера в довольно неприглядном свете.
Разоткровенничавшись, Деми Мур описывает своего бывшего возлюбленного как полового маньяка и коварного изменника. Поклонники актрисы, моментально отреагировав на мемуары, не упустили возможности в очередной раз попробовать спровоцировать Милу Кунис - как же ее угораздило связаться с таким типом?
Каких-либо комментариев о книге коллеги Кунис пока не сделала, однако в Сети предположили, что ее новый имидж и является реакцией на публикацию Мур. По мнению пользователей, актриса сейчас выглядит как "взбунтовавшийся подросток".
Впрочем, в ряде американских СМИ со ссылкой на осведомленный источник в окружении Милы Кунис и Эштона Катчера уточняется, что актриса просто в ярости. По словам инсайдера, Мила крайне огорчена и переживает, что когда-нибудь ее дети - четырехлетняя Уайатт Изабель и двухлетний Дмитрий Портвуд - смогут прочитать нелепые откровения бывшей жены их отца.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|