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Лавров: Север Афганистана может превратиться в новый плацдарм для ИГ


27.9.2019 07:40
Лавров: Север Афганистана может превратиться в новый плацдарм для ИГФото: livejournal.com

Северные области Афганистана в будущем способны превратиться в новый плацдарм для "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки официально запрещена в РФ), указал руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров, когда выступал в Совете безопасности ООН.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, существует риск, что северные регионы Афганистана превратятся в новый плацдарм для международных террористических объединений, возглавляемых "Исламским государством" (ИГ, деятельность этой террористической группировки официально запрещена в нашей стране).

Во время выступления в Совбезе ООН руководитель отечественного дипломатического ведомства указал на то, что в преодолении этих угроз и вызовов Кабулу должно быть оказано соответствующее внешнее содействие. Министр при этом подчеркнул, что никакой план развития экономического взаимодействия Центральной Азии с Афганистаном не получится осуществить без того, чтобы адекватно реагировать на потенциальную опасность, которая исходят из этой страны.

Ранее Вашингтон приостановил консультации с талибами. Как заявил глава Госдепа Соединенных Штатов Майкл Помпео, подтвердив эти сведения, отозвали американского спецпреда по Афганистану Залмая Халилзада.

Автор: Злата Богатова

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