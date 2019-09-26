Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Иванку Трамп подвергли критике за появление без нижнего белья на ГА ООН

26.9.2019 21:59

Фото: super.ru



Пользователи Сети, рассмотрев фото, сделанные в Нью-Йорке, заподозрили, что Иванка Трамп забыла про нижнее белье, когда собиралась на выступление.



В результате на дочь главы Соединенных Штатов обрушилась волна критики.



Дочь президента США появилась на официальном мероприятии в рубашке голубого цвета стоимостью две тысячи долларов и белой юбке, украшенной цветочным орнаментом. На первый взгляд, образ Иванки Трамп, выступавшей на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке был достаточно строгим и при этом скромным. Однако дотошные пользователи, тщательно рассмотрев снимки, озадачились вопросом, о том, что скрывается под нарядом.



В Сети обратили внимание на общее фото участников Генассамблеи ООН, где у Иванки Трамп четко очерчивались контуры груди. В результате многие пользователи позволили себе усомниться в том, что дочь американского лидера сделала верный выбор, когда готовилась к визиту в штаб-квартиру ООН.



Автор: Злата Богатова

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