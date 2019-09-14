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Эксперты назвали регионы России с самым высоким ростом зарплаты


08:29
Эксперты назвали регионы России с самым высоким ростом зарплатыФото: kaluga24.tv

Как сообщает РИА Новости, опубликовав соответствующий рейтинг, по итогам первого полугодия уровень заработной платы возрос практически во всех регионах нашей страны.

При этом самая заметная прибавка была зафиксирована в Костромской области - трудовые доходы жителей увеличились на 14,7%.

Сразу в пяти российских регионах средние показатели заработной платы выросли не менее чем на 9%  — это Кемеровская, Липецкая и Магаданская области, а также Сахалин и Севастополь.

Наименьший рост зарплаты отмечен на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и в Петербурге - показатели составили соответственно 2,3% и 3,2%.

Судя по опубликованному рейтингу, в Астраханской области заработная плата в указанный период дважды понижалась - это происходило в феврале и мае, тогда как в ЯНАО уменьшение было зафиксировано в марте.

Автор: Злата Богатова

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