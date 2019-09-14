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В ЦРУ собирались использовать голубей в разведке


14.9.2019 17:14
В ЦРУ собирались использовать голубей в разведкеФото: eweb4.com

Центральное разведуправление Соединенных Штатов рассекретило ряд документов, касающихся периода холодной войны, пишут американские СМИ.

Как свидетельствуют обнародованные материалы, ведомство в прошлом занималось разработкой программ, связанных с возможным использованием голубей.

Судя по рассекреченным документам, которые были размещены на официальном портале ведомства, в США в период так называемой холодной войны активно велись исследования, касающийся подготовки голубей к выполнению разного рода секретных миссий.

В одном из текстов говорится о том, что почтовые голуби, вполне способные "нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру", могут преодолевать "много сотен миль, зачастую в суровых погодных условиях". Предполагалось, что аппаратура смогла бы осуществлять фотосъемку, делая "косоугольные снимки высокого разрешения".

Ведомство предполагало тренировать птиц в различных условиях, в том числе, на Аляске. В ЦРУ рассчитывали, что таким образом голуби смогут оказаться очень полезными, в частности, при использовании на крайнем севере Советского Союза.

Причины, по которым проект так и не был реализован, не уточняются. Разведуправление лишь информировало, что речь идет о технических и некоторых других факторах.

Автор: Злата Богатова

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