Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ЦРУ собирались использовать голубей в разведке

14.9.2019 17:14

Фото: eweb4.com



Центральное разведуправление Соединенных Штатов рассекретило ряд документов, касающихся периода холодной войны, пишут американские СМИ.



Как свидетельствуют обнародованные материалы, ведомство в прошлом занималось разработкой программ, связанных с возможным использованием голубей.



Судя по рассекреченным документам, которые были размещены на официальном портале ведомства, в США в период так называемой холодной войны активно велись исследования, касающийся подготовки голубей к выполнению разного рода секретных миссий.



В одном из текстов говорится о том, что почтовые голуби, вполне способные "нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру", могут преодолевать "много сотен миль, зачастую в суровых погодных условиях". Предполагалось, что аппаратура смогла бы осуществлять фотосъемку, делая "косоугольные снимки высокого разрешения".



Ведомство предполагало тренировать птиц в различных условиях, в том числе, на Аляске. В ЦРУ рассчитывали, что таким образом голуби смогут оказаться очень полезными, в частности, при использовании на крайнем севере Советского Союза.



Причины, по которым проект так и не был реализован, не уточняются. Разведуправление лишь информировало, что речь идет о технических и некоторых других факторах.



Автор: Злата Богатова

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