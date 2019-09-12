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Джонсон отрицает, что лгал королеве
12.9.2019 14:21
Фото: u-f.ru
Британского премьер-министра заподозрили в том, что он солгал Елизавете II, когда говорил о цели внеочередных парламентских каникул.
Сам же Борис Джонсон решительно опровергает все подобные обвинения.
По данным британских СМИ, Апелляционный суд Шотландии вынес решение, согласно которому признана незаконной приостановка деятельности парламента Великобритании. Установлено, что премьер-министр королевства Борис Джонсон, обратившийся к Елизавете Второй с соответствующей просьбой, мог предоставить ей неверные сведения, чтобы получить согласие на пророгацию (приостановку работы) парламента на период с 10 сентября до 14 октября.
Отмечается, что в беседе с королевой политик указывал на необходимость представить новую повестку в целях начала реализации внутриполитической программы. Однако в парламенте заговорили о том, что Джонсон сознательно лгал Елизавете Второй, преследуя лишь цели, связанные с намерением вывести страну из ЕС без сделки.
О том, что британская королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента вплоть до 14 октября, стало известно в последних числах минувшего августа.
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