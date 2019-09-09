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Женская сеть myJulia.ru
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Анджелина Джоли собирается усыновить еще одного ребенка
08:14
Фото: images-on-off.com
По данным американских СМИ, не так давно старший сын актрисы Мэддокс покинул дом - юноша отправился в Южную Корею, чтобы изучать точные науки.
После того, как он поехал получать высшее образование, Анджелина Джоли призналась, что тяжело переживает разлуку.
Расставшись с Мэддоксом, 44-летняя кинозвезда задумалась о том, чтобы усыновить еще одного ребенка. Источники в окружении Анджелины Джоли рассказали, что актриса пока еще не знает, из какой страны будет родом новый малыш. Предположительно, выбор падет на одно из государств Среднего Востока.
Вероятно, пополнение в семье Джоли произойдет уже совсем скоро - в течение этого года или начале следующего, если возникнут какие-либо заминки с оформлением документов.
В прошлом пресса писала о том, что звезда якобы усыновила двухлетнего сирийского мальчика. В СМИ даже упоминалось имя ребенка - Мусса, но пресс-агент актрисы эти сведения не подтвердил.
Несколько лет назад с Анджелиной Джоли попыталась связаться биологическая мать Захары: женщина просила актрису дать ей возможность увидеть ребенка.
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