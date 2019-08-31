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Польский президент обещал Зеленскому поддерживать антироссийские санкции
31.8.2019 22:54
Фото: im-g.pl
Как заявил польский лидер Анджей Дуда, необходимо продолжать политику, связанную с введением ограничений в отношении России.
Поэтому глава польского государства пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в будущем поддерживать санкции, передает ТАСС.
По словам Анджея Дуды, в Варшаве считают, что санкционную политику стоит продолжать, ведь она представляет собой "самый мирный метод". Президент Польши высказался на эту тему во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Дуда также заверил Зеленского в том, что тот вполне может на него "рассчитывать, если речь о независимости и территориальной" целостности Украины.
Взаимоотношения Москвы и целого ряда стран Запада в последнее время заметно ухудшились из-за обстановки на Украине и ситуации, связанной с Крымским полуостровом. Обвиняя Москву во вмешательстве, власти государств Запада начали вводить разнообразные ограничения и составлять черные списки, а российские власти принимают ответные меры.
В Москве уже не раз заявляли о том, что попытки наладить диалог при помощи санкций обречены на провал. На фоне продолжающегося введения разного рода ограничительных мер в России некоторое время назад взяли курс на импортозамещение.
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