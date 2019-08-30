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Трамп уволил помощницу, которая позволила себе сказать лишнее о его семье
10:57
Фото: 1news.com.ua
Глава США уволил личную помощницу Мадлен Вестерхут сразу после того, как во время беседы с журналистами она позволила себе не самые лестные комментарии в адрес детей американского президента. По словам Дональда Трампа, он ни минуты не думал, когда принимал это решение, сообщает The Washington Post.
Глава Соединенных Штатов расстался с личной помощницей, которая работала на Дональда Трампа с первого дня работы его администрации. Как стало известно, Мадлен Вестерхут раскрыла представителям прессы личные сведения о семье президента.
Прокомментировав случившееся, Трамп пояснил, что Вестерхут сама призналась ему в том, что позволила себе сказать репортерам "что-то о его детях" не для записи. Американский лидер отметил, что его помощница была "очень расстроена" из-за своих действий.
Вместе с тем, Трамп подчеркнул, что даже не рассуждал о том, что необходимо сделать. Решение увольнять помощницу было принято автоматически, заявил глава США. По словам американского лидера, в данном случае журналисты "повели себя очень нечестно", ведь сказанное его помощницей не должно было предаваться огласке - речь идет о вещах, способных оказаться "немного болезненными для некоторых людей", пояснил президент.
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