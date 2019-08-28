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В Госдуме обозначили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
00:48
Фото: cdnvideo.ru
В Государственной думе РФ поставили грузинскому президенту Саломе Зурабишвили условия для начала диалога Москвы и Тбилиси.
Соответствующее заявление сделал член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
По словам Адальби Шхагошева, позиция грузинского президента относительно перспектив налаживания двусторонних отношений с Россией смягчилась. Прокомментировав заявление Саломе Зурабишвили, он напомнил, что не так давно - пару месяцев назад она весьма "четко и недвусмысленно" называла Москву "врагом".
Теперь же Зурабишвили остается лишь "воспользоваться практическим примером турецкого лидера". Как Реджеп Эрдоган, она могла бы извиниться за свои несуразные выражения, когда называла нашу страну агрессором и оккупантом, отметил Шхагошев. Лишь при таком варианте развития событий, подчеркнул российский политик, можно будет вести речь о начале диалога. По слова Шхагошева, общество всегда ориентируется на высказывания лидера страны, а потому Зурабишвили просто должна официально принести извинения.
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