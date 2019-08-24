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Соя дешевеет на фоне новостей о торговой войне Китая и США
24.8.2019 07:21
Фото: medlexi.de
Стоимость целого ряда сельскохозяйственных товаров, включая соевые бобы, начала понижаться на фоне недавно озвученного решения властей Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемую в КНР американскую продукцию общей стоимостью 75 млрд долларов в год.
В Пекине объявили, что такие меры являются вынужденными - китайское руководство лишь отвечает на протекционистские действия властей Соединенных Штатов. Речь идет о том, что уже с 1 сентября будут введены дополнительные пошлины: в размере 5% - на поставки соя-бобов, 10 % на свинину. Кроме того, в перечень товаров, на которые будут распространяться обновления, вошли нефть, хлопок и кукуруза.
В результате ноябрьские фьючерсы на соя-бобы на площадке Чикагской торговой палаты (CBOT) понизились на 1,3%. Подобные изменения зафиксированы и в отношении цены на другую продукцию, включая свинину и хлопок.
Ранее власти Китая уже ввел 25%-ную пошлину для соя-бобов, которые поставляются в страну из США, при этом существенно сократив объем их покупок.
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