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Ларри Кинг разводится в седьмой раз
21.8.2019 14:03
Фото: wallofcelebrities.com
Известный американский телеведущий Ларри Кинг подал на развод, передают зарубежные СМИ.
Со своей седьмой женой Шон Саусвик он прожил в законном браке 22 года.
По данным Daily Mail, в качестве причины расторжения союза в заявлении указаны "непримиримые разногласия". Уточняется, что супруги разъехались еще в минувшем июне, и до сих пор не смогли урегулировать вопросы, связанные с совместно нажитым имуществом, включая дорогую недвижимость.
В ряде источников также появились сведения о том, что терпение 85-летнего Кинга истощила неверность 59-летней жены. В результате он обратился в Высший суд округа Лос-Анджелес.
Пара узаконила свои отношения в 1997 году, они воспитали двух сыновей – Ченса и Кэннона. Несколько лет назад семейство уже находилось на грани развода из-за измены Шон, у которой был роман с тренером их сыновей по бейсболу.
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