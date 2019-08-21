Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ларри Кинг разводится в седьмой раз

21.8.2019 14:03

Фото: wallofcelebrities.com



Известный американский телеведущий Ларри Кинг подал на развод, передают зарубежные СМИ.



Со своей седьмой женой Шон Саусвик он прожил в законном браке 22 года.



По данным Daily Mail, в качестве причины расторжения союза в заявлении указаны "непримиримые разногласия". Уточняется, что супруги разъехались еще в минувшем июне, и до сих пор не смогли урегулировать вопросы, связанные с совместно нажитым имуществом, включая дорогую недвижимость.



В ряде источников также появились сведения о том, что терпение 85-летнего Кинга истощила неверность 59-летней жены. В результате он обратился в Высший суд округа Лос-Анджелес.



Пара узаконила свои отношения в 1997 году, они воспитали двух сыновей – Ченса и Кэннона. Несколько лет назад семейство уже находилось на грани развода из-за измены Шон, у которой был роман с тренером их сыновей по бейсболу.



Автор: Злата Богатова

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