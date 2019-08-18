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Супруга Нетаньяху не стала пробовать украинский каравай
12:58
Фото: smi2.net
Угощение было предложено паре во время торжественной церемонии, когда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару встречали в киевском аэропорту "Борисполь". На видео, распространившемся в Сети, можно увидеть, как она выбросила кусочек каравая.
В ходе торжественной встречи, которая минувшей ночью состоялась в киевском аэропорту "Борисполь", супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не захотела есть предложенный им украинский каравай.
На кадрах запечатлено, как чету Нетаньяху, которая только что покинула самолет, у трапа встречают девушки в традиционных украинских нарядах. По старинной традиции они предложили израильтянам каравай и соль. Премьер-министр Израиля, вероятно, уже встречавшийся с этим ритуалом, отломил кусок и съел хлеб. После этого он отломил еще кусочек, передав его жене. Супруга, так не попробовав, выбросила хлеб.
Официальный визит Биньямина Нетаньяху в Киев является первым за последние двадцать лет. С израильским политиком, который в последний раз посещал столицу Украины весной 1999 года, уже провел встречу президент страны Владимир Зеленский.
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