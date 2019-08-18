Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Супруга Нетаньяху не стала пробовать украинский каравай

12:58

Фото: smi2.net



Угощение было предложено паре во время торжественной церемонии, когда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару встречали в киевском аэропорту "Борисполь". На видео, распространившемся в Сети, можно увидеть, как она выбросила кусочек каравая.



В ходе торжественной встречи, которая минувшей ночью состоялась в киевском аэропорту "Борисполь", супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не захотела есть предложенный им украинский каравай.



На кадрах запечатлено, как чету Нетаньяху, которая только что покинула самолет, у трапа встречают девушки в традиционных украинских нарядах. По старинной традиции они предложили израильтянам каравай и соль. Премьер-министр Израиля, вероятно, уже встречавшийся с этим ритуалом, отломил кусок и съел хлеб. После этого он отломил еще кусочек, передав его жене. Супруга, так не попробовав, выбросила хлеб.



Официальный визит Биньямина Нетаньяху в Киев является первым за последние двадцать лет. С израильским политиком, который в последний раз посещал столицу Украины весной 1999 года, уже провел встречу президент страны Владимир Зеленский.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.8.2019 22:47 Власти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу США

Власти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу США 17.8.2019 22:27 В Дании прокомментировали планы Трампа купить Гренландию

В Дании прокомментировали планы Трампа купить Гренландию 17.8.2019 12:47 В Крыму двух военных осудили за случайный запуск ракеты

В Крыму двух военных осудили за случайный запуск ракеты 14.8.2019 19:08 Российские бомбардировщики Ту-160 переброшены ближе к границам США

Российские бомбардировщики Ту-160 переброшены ближе к границам США 14.8.2019 14:12 В Верховной раде произошла перепалка из-за русского языка