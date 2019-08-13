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Ди Каприо признался, что ему стыдно вспоминать одну роль
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Ди Каприо признался, что ему стыдно вспоминать одну роль


12:00
Ди Каприо признался, что ему стыдно вспоминать одну рольФото: film.ru

Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр испытывают стыд, когда вспоминают картину "Кафе "Донс Плам", в которой решили сняться в самом начале их творческого пути.

В качестве продюсера этого фильма, который задумывался как короткометражка, но позже был превращен в полнометражный, выступал Бен Уитли.

Лента представляет собой историю двадцатилетних американцев, каждую субботу в одной из закусочных Лос-Анджелеса организующих встречи с новыми девушками. Леонардо Ди Каприо сыграл довольно грубого и даже бесцеремонного Дерека, тога как Тоби Магуайру досталась роль несколько более сдержанного, однако не менее пошлого Яна.

По данным New York Post со ссылкой на продюсера этой ленты, "Кафе "Донс Плам" с самого начала имел все шансы оказаться провальным по причине неопытности его создателей. Бен Уитли отметил, что фильм был создан в 1995 году лишь за шесть дней, причем его снимали на черно-белую пленку. Создатели фильма пытались создать картину, которая бы могла оказаться похожей на "Клерков", вышедших на экраны в 1994 году и очень тепло встреченных публикой и критиками. Комедийный фильм имел большой успех и был удостоен "Золотой пальмовой ветви" на Каннском фестивале.

Однако "Кафе Донс Плам" в итоге получился пошлым и даже непристойным. Спустя несколько лет суд вынес решение о запрете его показа в Канаде и Соединенных Штатов. Как признались Ди Каприо и Магуайр, им бы не хотелось, чтобы зрители увидели их в этой ленте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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