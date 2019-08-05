Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пакистане осудили решение индийских властей о лишении особого статуса штата Джамму и Кашмир

5.8.2019 23:16

Фото: vk.com



Как заявили представители официального Исламабада, руководство страны намерено сделать все возможное, чтобы остановить "эти незаконные действия".



В сообщении МИД Пакистана также указано, что Нью-Дели не может изменить статус спорной территории.



Власти Пакистана заявили, что решительно осуждают заявление индийского правительства, касающееся статуса штата Джамму и Кашмир. Как говорится в сообщении МИД страны со ссылкой на резолюцию Совбеза ООН , никакие действия Нью-Дели не могут изменить статус этой территории. Представители Исламабада подчеркнули, что сделают все возможное, "чтобы остановить эти незаконные действия" индийских властей.



Ранее индийское правительство отменило статью 370 конституции, согласно которой штат Джамму и Кашмир получал особый статус. По словам главы МВД страны Амита Шаха, отныне этот регион становится союзной территорией, которая имеет меньшее количество прав, чем штат. Кроме того, от него было решено отделить историческую область Ладакх, которая также будет считаться союзной территорией.



Минувшей ночью в Кашмире были взяты под домашний арест лидеры двух партий, обладающих наибольшим влиянием. С прошлой недели власти Индии начали перебрасывать в штат дополнительный контингент военнослужащих. Официально сведения не подтверждены, однако местные СМИ пишут о десяти тысячах силовиков, которые уже прибыли в регион. По данным прессы, в общей сложности в штат Джамму и Кашмир дополнительно может быть направлено до двадцати пяти тысяч военных.



Власти штата еще 2 августа обратились к туристам и паломникам-индусами с призывом незамедлительно покинуть регион. В местной администрации указывали, что в связи с приближающимся Днем независимости, который Индия отмечает 15 августа, действующие в штате боевики могут готовить террористические атаки.



Территория, где в древности располагалось княжество Кашмир, с середины прошлого века остается предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом. С 1947 года, как только Британская Индия стала независимой и была поделена на две страны по религиозному признаку, в этом регионе отсутствует государственная граница - территория штата Джамму и Кашмир разделена лишь линией контроля.



В части, которая считается подконтрольной Индии, проявляют активность радикальные группировки, отстаивающие идею отделения. В прошлом Нью-Дели много раз высказывал обвинения в адрес Исламабада, говоря о том, что пакистанские власти оказывают поддержку террористам. Однако другая сторона все это опровергает.



Автор: Злата Богатова

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