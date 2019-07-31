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Власти США раскрыли детали новых антироссийских санкций


15:45
Власти США раскрыли детали новых антироссийских санкцийФото: worldenergynews.gr

Как указано в тексте официального сообщения американского Госдепа, ограничения вступят в силу через пятнадцать дней.

Соответствующее заявление накануне, 2 августа, сделал Морган Ортэгус, возглавляющий пресс-службу дипломатического ведомства Соединенных Штатов.

Детали второго пакета антироссийских санкций, которые в Вашингтоне решили ввести из-за так называемого "дела Скрипалей", раскрыты в заявлении главы пресс-службы Государственного департамента США.

Как следует из этого текста, второй раунд ограничений подразумевает запрет на выдачу России любых кредитов или оказания финансовой либо технической помощи со стороны международных финансовых организаций, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд.

На сегодняшний день МВФ не кредитует Россию, тогда как Всемирный банк, в котором Соединенные Штаты играют приоритетную роль, уже ограничил ряд новых проектов. Это случилось еще из-за разногласий, которые возникли у Вашингтона и Москвы по вопросам, связанным с решением кризиса на востоке Украины.

В скором времени американским банкам также запретят принимать участие в первичном рынке российского суверенного долга, который номинирован не в рублях, и выдавать российскому правительству кредиты в иностранной валюте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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