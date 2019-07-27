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В Совфеде отреагировали на призывы о вторжении Киева в Россию
13:41
Фото: pnp.ru
Как заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, подобные идеи может озвучивать лишь не совсем здоровый человек.
Прокомментировав предложение ввести украинские войска в Россию, он рекомендовал киевским властям для начала навести порядок на своей территории.
По словам российского сенатора, озвучивание такого рода идей свидетельствует о проблемах со здоровьем у человека, который заговорил о подобных вариантах. Для начала украинским силовикам стоило бы разобраться с "нацистами внутри своей страны, которые диктуют свои условия власти", - заявил Сергей Цеков.
Как сообщает РИА Новости, сенатор призвал киевских деятелей, а также украинских журналистов впредь быть более взвешенными в высказываниях. Ведь если кому-то действительно взбредет в голову "вторгнуться на территорию Россию, то конец для них будет весьма неутешительный".
Ранее Максим Кухар, в прошлом являвшийся шеф-редактором украинской версии журнала Forbes, заявил о том, что Киев должен ввести войска в Россию. По его мнению, парламенту необходимо безотлагательно принять соответствующее решение, чтобы верховный главнокомандующий мог ввести украинские войска в РФ в целях поддержки новой демократической власти.
Заговорив об этом, украинский журналист даже предложил план начала военной операции. По словам Кухара, стоит срочно подтянуть к границе с РФ лучшие бригады, чтобы сразу же начать их обучать законам РФ. Овладев этими знаниями, они проникнут в соседнее государство.
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