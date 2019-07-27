|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Украинцев возмутило пляжное фото Зеленского
27.7.2019 19:43
Фото: аккаунт Владимира Зеленского в Facebook
Жители Украины с негодованием отреагировали на фото, появившееся в фейсбуке главы государства Владимира Зеленского.
Президента страны подвергли резкой критике за публикацию снимка с одесского пляжа.
На украинского лидера Владимира Зеленского обрушилась волна гневных комментариев - жителей страны возмутило опубликованное им фото с одесского пляжа. Как пишут пользователи в соцсетях, в стране продолжается война, и она уносит жизни молодых украинцев. Президент же в это время "делает лав де труа на пляже".
Разозлившись на фото, где президент запечатлен вместе с руководителем своего офиса Андреем Богданом, пользователи указали и на другие проблемы в стране, требующие безотлагательного решения. В частности, на Украине не прекращают расти цены на продовольствие, однако Владимир Зеленский не только позволяет себе отдыхать в столь сложный период, но и не стесняется выкладывать фото, возмущаются пользователи.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|