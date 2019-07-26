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В Минобороны прокомментировали сообщения о задержании Румынией техники для Сербии


26.7.2019 21:17
В Минобороны прокомментировали сообщения о задержании Румынией техники для СербииФото: repeatme.ru

В Москве подчеркнули, что сообщения о задержании кораблей с российской бронетехникой не соответствуют действительности.

Именно так в российском военном ведомстве отреагировали на публикации, ранее широко распространившиеся в зарубежных СМИ со ссылкой на МИД Румынии.

Как заявили ранее румынские дипломаты, в Бухаресте якобы отказались выдавать разрешение на транзитную перевозку российского вооружения в Сербию. В качестве причины этого решения указывались санкции, объявленные Евросоюзом против Москвы. По данным румынского информационного агентства Mediafax, на территории страны в результате были задержаны тридцать танков Т-72Б3 и столько же бронетранспортеров.

В отечественном Минобороны, отреагировав на эти сведения, назвали их не соответствующими действительности. Представители военного ведомства, расценив информацию как "абсолютную ложь", подчеркнули: российские власти не направляли каких-либо судов в целях транспортировки военной техники в Сербию по Дунаю.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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