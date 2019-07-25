Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Грузии по обвинению в попытке госпереворота задержали бывшего министра обороны

25.7.2019 20:56

Фото: gazeta.ru



Как рассказал представитель оппозиционной партии "Победившая Грузия" Губаз Саникидзе, лидера этой политической силы и экс-главу военного министерства страны Ираклия Окруашвили задержали, когда он направлялся в свой офис.



На текущий момент ему уже было официально предъявлено обвинение по делу о штурме парламента.



Информацию о задержании бывшего руководителя военного министерства страны Ираклия Окруашвили, который подозревается в попытке государственного переворота 20-21 июня, подтвердили в МВД Грузии. В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день в рамках расследования по этому делу задержано семнадцать человек.



Напомним, в минувшем июне в столице Грузии начались массовые беспорядки. Волнения в Тбилиси произошли после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Прокуратура Грузии позднее квалифицировала случившееся как попытку госпереворота.



Автор: Злата Богатова

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