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В Грузии по обвинению в попытке госпереворота задержали бывшего министра обороны
25.7.2019 20:56
Фото: gazeta.ru
Как рассказал представитель оппозиционной партии "Победившая Грузия" Губаз Саникидзе, лидера этой политической силы и экс-главу военного министерства страны Ираклия Окруашвили задержали, когда он направлялся в свой офис.
На текущий момент ему уже было официально предъявлено обвинение по делу о штурме парламента.
Информацию о задержании бывшего руководителя военного министерства страны Ираклия Окруашвили, который подозревается в попытке государственного переворота 20-21 июня, подтвердили в МВД Грузии. В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день в рамках расследования по этому делу задержано семнадцать человек.
Напомним, в минувшем июне в столице Грузии начались массовые беспорядки. Волнения в Тбилиси произошли после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Прокуратура Грузии позднее квалифицировала случившееся как попытку госпереворота.
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