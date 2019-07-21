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Власти Узбекистана привлекут иностранных экспертов для пересмотра закона о религии
21.7.2019 21:33
Фото: knews.kg
Предполагается, что в этом процессе будут задействованы международные эксперты, передает ТАСС.
В частности, речь идет о Хельсинкской комиссии США и БДИПЧ ОБСЕ.
Руководство Узбекистана собирается привлечь ряд международных экспертов, чтобы разработать новую редакцию закона "О свободе совести и религиозных организациях". Как указано в сообщении, опубликованном на официальном портале МИД страны, в процессе также предполагается задействовать спецдокладчика ООН по вопросу о свободе религий и убеждений Ахмеда Шахида.
На своем сайте пресс-служба внешнеполитического ведомства республики отмечает, что закон будет подвергнут пересмотру впервые за двадцать лет. Документ вступил в силу еще в 1991 году, а в последний раз изменения в него были внесены в 1998 году.
В конце прошлого года глава Госдепа Соединенных Штатов Майкл Помпео объявил о том, что Узбекистан больше не входит в число государств, которые вызывают у американского руководства особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод.
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