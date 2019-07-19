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Украинцы с возмущением отреагировали на поведение Зеленского при встрече с Полтораком
09:19
Фото: dailystorm.ru
На Украине пользователи Сети бурно отреагировали на инцидент с участием главы государства Владимира Зеленского и министра обороны Степана Полторака - ранее распространился видеоматериал, на котором президент толкает руководителя ведомства. Это случилось в ходе осмотра экспериментальных модулей, которые предназначены для размещения военнослужащих.
Украинские пользователи с возмущением продолжают реагировать на действия президента Владимира Зеленского, который оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Это произошло, когда глава государства вместе с рядом представителей киевского руководства осматривали экспериментальные модули.
Позже замруководителя офиса украинского президента Руслан Рябошапка, прокомментировав случившийся во время ознакомительного визита инцидент, заявил о том, что Владимир Зеленский вовсе не толкал министра. Глава государства лишь попросил Семена Полторака отойти в сторону.
Нашлись и те, кто вступился за Зеленского, подчеркивая, что его действия вполне обоснованы, и он еще был слишком мягок. Однако растет число тех, кто упрекает лидера страны в невоспитанности и даже хамстве.
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