Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Украинцы с возмущением отреагировали на поведение Зеленского при встрече с Полтораком

09:19

Фото: dailystorm.ru



На Украине пользователи Сети бурно отреагировали на инцидент с участием главы государства Владимира Зеленского и министра обороны Степана Полторака - ранее распространился видеоматериал, на котором президент толкает руководителя ведомства. Это случилось в ходе осмотра экспериментальных модулей, которые предназначены для размещения военнослужащих.



Украинские пользователи с возмущением продолжают реагировать на действия президента Владимира Зеленского, который оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Это произошло, когда глава государства вместе с рядом представителей киевского руководства осматривали экспериментальные модули.



Позже замруководителя офиса украинского президента Руслан Рябошапка, прокомментировав случившийся во время ознакомительного визита инцидент, заявил о том, что Владимир Зеленский вовсе не толкал министра. Глава государства лишь попросил Семена Полторака отойти в сторону.



Нашлись и те, кто вступился за Зеленского, подчеркивая, что его действия вполне обоснованы, и он еще был слишком мягок. Однако растет число тех, кто упрекает лидера страны в невоспитанности и даже хамстве.



Автор: Злата Богатова

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