Новости шоу-бизнеса

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Росстат: половина россиян получают зарплату ниже 35 тыс. рублей
02:02
Фото: kaluga24.tv
Как показали данные исследования, проведенного Росстатом, половина жителей РФ, которые сейчас трудятся на крупных и средних предприятиях, получают заработную плату в размере менее 34 335 рублей.
Размер средней заработной платы в нашей стране на сегодняшний день при этом составляет 47 657 рублей.
По данным ведомства, на сегодняшний день медианная заработная плата по стране составляет 34 335 рублей, тогда как средний показатель - 47 657 рублей, передает ТАСС.
Такого рода исследование ведомство проводит каждые два года. Анализируется ситуация в крупных и средних организациях, независимо от типа экономической деятельности и формы собственности. На этот раз учитывались данные более двадцати семи миллионов россиян и свыше ста тысяч предприятий.
Как пояснил ранее руководитель Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон, чем сильнее средняя заработная плата отличается от медианного показателя, тем более высоким становится уровень неравенства в оплате труда, а также дoля тех, кто имеет низкие трудовые доходы, передает РБК.
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