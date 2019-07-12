Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Росстат: половина россиян получают зарплату ниже 35 тыс. рублей

02:02

Фото: kaluga24.tv



Как показали данные исследования, проведенного Росстатом, половина жителей РФ, которые сейчас трудятся на крупных и средних предприятиях, получают заработную плату в размере менее 34 335 рублей.



Размер средней заработной платы в нашей стране на сегодняшний день при этом составляет 47 657 рублей.



По данным ведомства, на сегодняшний день медианная заработная плата по стране составляет 34 335 рублей, тогда как средний показатель - 47 657 рублей, передает ТАСС.



Такого рода исследование ведомство проводит каждые два года. Анализируется ситуация в крупных и средних организациях, независимо от типа экономической деятельности и формы собственности. На этот раз учитывались данные более двадцати семи миллионов россиян и свыше ста тысяч предприятий.



Как пояснил ранее руководитель Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон, чем сильнее средняя заработная плата отличается от медианного показателя, тем более высоким становится уровень неравенства в оплате труда, а также дoля тех, кто имеет низкие трудовые доходы, передает РБК.



Автор: Злата Богатова

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