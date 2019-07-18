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Военные США сбили в Ормузском проливе иранский беспилотник
18.7.2019 22:41
Фото: atr.ua
Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, передает CBS.
Как заявил глава Соединенных Штатов, военным удалось поразить запущенный иранцами беспилотник в районе Ормузского пролива.
Корабль ВМС США поразил иранский беспилотник в Ормузском проливе после того, как дрон, игнорируя все сигналы не приближаться к судну, продолжал двигаться в его направлении, отметил президент Соединенных Штатов.
Выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп заявил о том, что удар по беспилотнику был нанесен с универсального десантного корабля Boxer американских ВМС. В результате в районе Ормузского пролива был ликвидирован подлетевший слишком близко дрон.
Американский лидер добавил, что экипаж Boxer действовал исключительно в целях самообороны.
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