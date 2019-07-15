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Грузинского посла вызвали в МИД Азербайджана после инцидента на границе
15.7.2019 21:11
Фото: sputnik.az
Посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с инцидентом на границе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее группа грузинских граждан пыталась атаковать азербайджанских пограничников.
В официальном сообщении уточняется, что неподалеку от комплекса пещер Кешикчидаг группа лиц нарушила государственную границу в направлении Азербайджана. Злоумышленники атаковали пограничный наряд, который в тот момент нес службу. Участник нападения сопровождали свои действия оскорбительными высказываниями, подчеркнули в МИД.
В Тбилиси же считают, что причиной инцидента стали действия азербайджанских пограничников. Таким образом случившееся прокомментировали в МВД Грузии. В ведомстве отметили, что в монастыре Воскресения из-за погодных условий могли пострадать иконы. Поэтому азербайджанские пограничники на время передали их грузинской стороне. В течение ближайших дней иконы будут возвращены и возобновится допуск паломников из Грузии.
Ранее в грузинских соцсетях распространились сообщения о том, что азербайджанские пограничники, забрав иконы из келий храма, якобы передали их иностранным коллегам со словами, что эта территория больше не принадлежит Грузии. Случившееся ожидаемо вызвало большой резонанс.
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