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Reuters: США пытаются наладить связь с «Хезболлах»
13.7.2019 12:17
Фото: belvpo.com
Как заявил глава ливанской шиитской партии Хасан Насрулла, американское руководство предпринимает попытки открыть каналы коммуникации, сообщает агентство Reuters.
Лидер организации отметил, что Соединенные Штаты действуют при помощи посредников.
По словам лидера ливанской шиитской партии "Хезболлах" Хасана Насруллы, представители администрации американского президента Дональда Трампа хотят наладить связи с его организацией. При этом они действуют через посредников.
Шиитское движение "Хезболлах" базируется на территории Ливана. В последнее время его члены также участвуют в сражениях в Сирии, воюя на стороне правительственных войск. Ранее движение было официально включено в перечень экстремистских и террористических объединений властями Евросоюза, Израиля и Соединенных Штатов, а также в странах, которые входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В Вашингтоне принимали решение о санкциях в отношении "Хезболлах".
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