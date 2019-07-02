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Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
10:05
Фото: grantist.com
НИУ ВШЭ
Рейтинг отечественных образовательных учреждений составил сервис по поиску работы Superjob, передает РИА Новости. Как оказалось, список российских вузов по уровню заработной платы их выпускников, которые трудятся в сфере экономики и финансов, возглавляют сейчас НИУ Высшая школа экономики и МГИМО.
Судя по рейтингу, бывшие студенты данных вузов сейчас могут рассчитывать на ежемесячный доход в размере порядка 110 тысяч рублей.
Сервис проанализировал доходы молодых специалистов, которые получили дипломы в последние пять лет (окончили вузы в период с 2013 по 2018 годы). В общей сложности в список вошли сорок пять вузов, разместившиеся на двадцати строчках рейтинга.
Отмечается, что МГУ им. М.В. Ломоносова смог подняться с третьей на вторую строку - уровень заработной платы выпускников в этой сфере на сегодняшний день в среднем составляет сейчас около 100 тысяч. На третьем и четвертом местах расположились Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Финансовый университет при Правительстве России (соответственно, 98 и 90 тысяч).
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