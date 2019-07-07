Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Главную роль в ремейке "Маски" может сыграть женщина

7.7.2019 19:46

Фото: yarn.co

Кадр из фильма "Маска" (1994)



Как отметил один из создателей серии комиксов "Маска", а также исполнительный продюсер и сценарист одноименной кинокартины 1994 года Майк Ричардсон, у него уже есть на примете кандидатура актрисы, которая бы могла сыграть в ремейке.



По словам Майка Ричардсона, если начнется работа над продолжением фильма, главную роль стоит отдать женщине, и он уже знает, кто бы это мог быть. Как передает Forbes, эту актрису придется долго уговаривать. Однако она могла бы перевоплотиться в персонажа, считает один из создателей легендарной картины.



Как отметил продюсер, ремейк стоило бы посвятить истории совершенно другого персонажа, ведь главная идея "Маски" - это решения человека в условиях абсолютной власти. Поэтому вполне возможно "написать историю о ком угодно и взять на роль любого комика", - убежден Ричардсон.



Ранее маска уже оказывалась в руках женщин, в частности, подруги Стенли Ипкисса Кэти и маленькой девочки Эмили, стремившейся отомстить хулиганам, которые донимали ее в школе, а также педагогам.



Автор: Злата Богатова

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