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Главную роль в ремейке "Маски" может сыграть женщина
7.7.2019 19:46
Фото: yarn.co
Кадр из фильма "Маска" (1994)
Как отметил один из создателей серии комиксов "Маска", а также исполнительный продюсер и сценарист одноименной кинокартины 1994 года Майк Ричардсон, у него уже есть на примете кандидатура актрисы, которая бы могла сыграть в ремейке.
По словам Майка Ричардсона, если начнется работа над продолжением фильма, главную роль стоит отдать женщине, и он уже знает, кто бы это мог быть. Как передает Forbes, эту актрису придется долго уговаривать. Однако она могла бы перевоплотиться в персонажа, считает один из создателей легендарной картины.
Как отметил продюсер, ремейк стоило бы посвятить истории совершенно другого персонажа, ведь главная идея "Маски" - это решения человека в условиях абсолютной власти. Поэтому вполне возможно "написать историю о ком угодно и взять на роль любого комика", - убежден Ричардсон.
Ранее маска уже оказывалась в руках женщин, в частности, подруги Стенли Ипкисса Кэти и маленькой девочки Эмили, стремившейся отомстить хулиганам, которые донимали ее в школе, а также педагогам.
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