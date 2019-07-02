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Женская сеть myJulia.ru
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В России подорожают некоторые сорта мяса
2.7.2019 18:01
Фото: diapazon.kz
Изменения стоимости обусловлены растущими ценами на кормовые добавки, которые необходимы животным и птице, передает агентство "Интерфакс".
Предполагается, что некоторые сорта могут подорожать примерно на 10%.
Как сообщают сегодня "Известия", в скором времени в России как минимум на 10% увеличится стоимость говядины, свинины и мяса птицы. Изменения обусловлены подорожанием различных пищевых добавок, которые должны быть в корме животных, уточняет газета со ссылкой на представителей Национальной кормовой ассоциации.
В ФАС заявили, что ситуация на отечественном рынке мяса будет изучена в связи с возможным ростом цен.
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