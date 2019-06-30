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Макрон подтвердил приезд в Москву на 75-летие Победы
30.6.2019 15:25
Фото: .valeursactuelles.com
Французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил информацию о том, что глава российского государства Владимир Путин пригласил его в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как заявил президент Франции, он действительно постарается прихать в 2020 году в Россию, чтобы присутствовать на этом торжественном мероприятии.
Ранее он получил приглашение от президента РФ Владимира Путина, подчеркнул Эммануэль Макрон в недавнем интервью Первому каналу. При этом глава европейского государства указал на важность предстоящего события. Как сказал Макрон: "мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся".
Путин пригласил Макрона на празднование Великой Победы во время саммита G20, который состоялся в Японии. Президент РФ пригласил в Москву на торжества по этому случаю и своего американского коллегу Дональда Трампа.
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