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Украинские военные минируют территорию в районе Счастья
29.6.2019 22:16
Фото: bbend.net
По данным Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), у северных границ поселка Счастье несколько дней назад замечены украинские силовики. В тот момент военнослужащие выгружали противотанковые мины, которые доставили на грузовой машине с гражданскими номерами.
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) приступили к минированию территории, информирует пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.
По данным руководства республики, одновременно с разведением сил, которое осуществляется около Станицы Луганской, военнослужащие 25-й бригады ВСУ приступили к активным действиям близ населенного пункта Счастье, отметил представитель пресс-службы офицер Иван Филипоненко.
Комбриг полковник Олег Зенченко приказал задействовать военных в гражданской одежде, чтобы действия украинских силовиков привлекали как можно меньше внимания, подчеркнул представитель ЛНР.
Инцидент зафиксирован в минувшую среду, 26 июня, когда на окраине указанного поселка был замечен грузовик. Из машины с гражданскими номерами украинские военнослужащие выгружали противотанковые мины.
Сведения подтверждены в отчете, который составили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил Филипоненко.
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