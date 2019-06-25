Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Серябкина призналась в романтической связи с Темниковой

12:45

Фото: radikal.ru



По словам экс-участницы группы "Серебро", у нее был долгий роман с бывшей коллегой по коллективу.



О том, что Ольгу Серябкину и Елену Темникову связывали некие отношения, свидетельствует райдер тех лет, отметила артистка.



Как сообщает Nation News, Ольга Серябкина рассказала о том, что на гастролях всегда заселялась в один номер с Еленой Темниковой, потому что у них якобы был роман. Подтверждение этого - в райдерах группы, отметила певица.



По мнению Серябкиной, ее коллегу очень задевали творческие успехи подруги по коллективу. Отношения постепенно разладились на почве ревности и женской конкуренции, пояснила артистка. Она также опровергла заявления о ее любовных отношениях с Фадеввым, о которых ранее сообщала журналистам Темникова. Серябкина подчеркнула, что ее очень удивили слова бывшей коллеги о том, что у нее с продюсером был роман.



Музыкальная группа "Серебро" была создана в 2006 году. Спустя восемь лет Елена Темникова ушла из группы, заявив о напряженность, которая возникла в ее отношениях с другими участницами.







Автор: Злата Богатова

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