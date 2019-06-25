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Женская сеть myJulia.ru
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Серябкина призналась в романтической связи с Темниковой
12:45
Фото: radikal.ru
По словам экс-участницы группы "Серебро", у нее был долгий роман с бывшей коллегой по коллективу.
О том, что Ольгу Серябкину и Елену Темникову связывали некие отношения, свидетельствует райдер тех лет, отметила артистка.
Как сообщает Nation News, Ольга Серябкина рассказала о том, что на гастролях всегда заселялась в один номер с Еленой Темниковой, потому что у них якобы был роман. Подтверждение этого - в райдерах группы, отметила певица.
По мнению Серябкиной, ее коллегу очень задевали творческие успехи подруги по коллективу. Отношения постепенно разладились на почве ревности и женской конкуренции, пояснила артистка. Она также опровергла заявления о ее любовных отношениях с Фадеввым, о которых ранее сообщала журналистам Темникова. Серябкина подчеркнула, что ее очень удивили слова бывшей коллеги о том, что у нее с продюсером был роман.
Музыкальная группа "Серебро" была создана в 2006 году. Спустя восемь лет Елена Темникова ушла из группы, заявив о напряженность, которая возникла в ее отношениях с другими участницами.
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