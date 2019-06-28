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Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
12:25
Фото: allpravda.info
Ранее из-за высказываний министра посла королевства вызывали в МИД РФ, напоминает ТАСС.
В интервью, которое было опубликовано в минувшем мае, Жозеп Боррель решил назвать РФ "старым врагом", представляющим некую угрозу для современной Европы.
И.о. главы испанского внешнеполитического ведомства объяснил недавние реплики о России, после которых в минувшем мае посла королевства в Москве вызывали в отечественное МИД. Зарубежному представителю тогда выразили недоумение и сожаление из-за высказываний Борреля в майском интервью газете El Periodico. В Москве их сочли по меньшей мере недружественными.
Как заявил испанский министр, ему кажется, что в России не совсем верно интерпретировали его слова. Своим мнением Жозеп Боррель вновь поделился на страницах El Periodico. По словам главы МИД королевства, он "не говорил, что Россия являлась врагом Испании". Имея в виду европейские страны, подчеркнул Боррель, он лишь констатировал, что Соединенные Штаты перестают быть их защитником, когда как вновь появляется "бывший соперник".
При этом Боррель отметил, что самолеты F-18 и испанские танки Leopard ранее появились на рубежах балтийских государств, "что-то происходит" на Крымском полуострове. Вероятно, все это имеет свои причины, сказал и.о. министра.
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