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В Саратове скончался худрук ТЮЗа Юрий Ошеров, упавший в оркестровую яму
28.6.2019 16:26
Фото: imgsmail.ru
ЧП случилось 17 июня, когда 76-летнего художественного руководителя Театра юного зрителя им. Юрия Киселева экстренно доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Несмотря на все усилия медиков, худрук ТЮЗа скончался.
17 июня, когда в театре проходила очередная репетиция, 76-летний Юрий Ошеров упал в открытую оркестровую яму, получив серьезные травмы. В Минкультуры региона тогда сообщили, что худрука в сопровождении главы областного ведомства Татьяны Гараниной на скорой доставили в медицинское учреждение.
Попав в больницу, Ошеров оставался в сознании, но врачи заявили, что оценивают состояние пожилого пациента как очень тяжелое.
Близкие Юрия Ошерова сейчас определяются с датой и местом прощания. Информация будет объявлена позже, заявили представители местных властей.
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