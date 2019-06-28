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В Саратове скончался худрук ТЮЗа Юрий Ошеров, упавший в оркестровую яму


28.6.2019 16:26
В Саратове скончался худрук ТЮЗа Юрий Ошеров, упавший в оркестровую ямуФото: imgsmail.ru

ЧП случилось 17 июня, когда 76-летнего художественного руководителя Театра юного зрителя им. Юрия Киселева экстренно доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Несмотря на все усилия медиков, худрук ТЮЗа скончался.

17 июня, когда в театре проходила очередная репетиция, 76-летний Юрий Ошеров упал в открытую оркестровую яму, получив серьезные травмы. В Минкультуры региона тогда сообщили, что худрука в сопровождении главы областного ведомства Татьяны Гараниной на скорой доставили в медицинское учреждение.

Попав в больницу, Ошеров оставался в сознании, но врачи заявили, что оценивают состояние пожилого пациента как очень тяжелое.

Близкие Юрия Ошерова сейчас определяются с датой и местом прощания. Информация будет объявлена позже, заявили представители местных властей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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