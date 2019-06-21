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Глава Генштаба Эфиопии убит во время подавления госпереворота
14:14
Фото: znaj.ua
К настоящему времени ситуация в эфиопском штате Амхара полностью контролируется властями, передает РИА Новости.
Инцидент произошел накануне вечером, когда группа вооруженных мятежников пыталась совершить госпереворот.
Со ссылкой на пресс-службу администрации премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда сообщается, что обстановка на территории штата Амхара сейчас полностью взята под контроль.
Ранее пресс-секретарь премьера Биллен Сейюм рассказала о том, как "ударный отряд" ворвался на заседание, которое проходило в правительственном здании. Возглавлял мятежников руководитель службы безопасности штата Амхара Асамину Циге.
Нападавшие ранили главу администрации штата Амбахиу Меконнена и другого представителя местного руководства. Спустя некоторое время, несмотря на все усилия медиков, они скончались.
Позже стало известно о гибели начальника Генштаба армии Эфиопии Сеаре Меконена. По предварительным данным, он был смертельно ранен одним из своих телохранителей.
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