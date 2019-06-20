|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трамп: ВС Ирана могли сбить американский беспилотник по ошибке
01:08
Фото: businessinsider.com
Как заявил глава Соединенных Штатов, дрон в тот момент находился над международными водами.
Вместе с тем, не исключено, что действия иранских военных могли быть осуществлены по ошибке, допустил Дональд Трамп.
Своим мнением о недавнем инциденте американский лидер поделился перед началом встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Президент США Дональд Трамп говорил на эту тему перед журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, не исключено, что ВС Ирана могли сбить американский беспилотник несанкционированно либо в результате ошибочных действий. Американский президент признался, что ему сложно поверить в преднамеренность этого акта. Более вероятно, что кто-то мог осуществить это "по собственной воле и глупости".
Вместе с тем, беспилотник был сбит, когда находился над международными водами. Трамп подчеркнул, что данный факт официально "задокументирован".
Ранее в эфире иранского телевизионного канала "Press TV" сообщалось о том, что Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сбил запущенный американцами шпионский дрон. Беспилотник был ликвидирован на территории иранской провинции Хормозган на юге страны.
Со ссылкой на официальное заявление КСИР уточнялось, что беспилотный летательный аппарат наблюдения Global Hawk, произведенный в США, был атакован иранскими ВВС неподалеку от района Кухе Мубарак. Учитывая, что речь идет о Центральном районе округа Джаск, дрон был сбит как нарушивший чужое воздушное пространство.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|