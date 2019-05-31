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ЦБ впервые за год объявил о снижении ключевой ставки
13:45
Фото: n-auditor.com.ua
Как указано в сообщении на официальном сайте Центробанка, принято решение о понижении ключевой ставки на четверть процента - до уровня 7,5 процента.
В последний раз это происходило в марте прошлого года.
Как свидетельствуют данные, опубликованные сегодня на сайте Центробанка, впервые с марта 2018 года понижается ключевая ставка. Предположительно, в Банке России допускают еще один шаг в этом направлении - возможное снижение ключевой ставки будет обсуждаться на одном из грядущих заседаний.
Учитывая, что уровень снизили на четверть процента, минимальная процентная ставка кредитования составляет 7,5 процента.
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