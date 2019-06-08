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КС Молдавии объявил о временном отстранении Додона от должности президента
11:52
Фото: gin24.ru
После того, как Додон отказался распускать парламент в соответствии с вердиктом Конституционного суда, его на время было решено отстранить.
Назначенный и.о. президента главы государства премьер, в свою очередь, уже принял решение о том, что парламент будет распущен, передает агентство "Интерфакс".
Конституционный суд назначил исполняющим обязанности президента действующего премьер-министра Молдавии Павла Филипа. Он уже подписал указ, в соответствии с которым в Молдавии будет распущен парламент. В ближайшее время Филип должен также назначить дату досрочных выборов.
В течение последних двух лет Игоря Додона уже пять раз временно отстраняли от должности. Каждый раз это было связано с тем, что президент отказывался промульгировать (санкционировать) какие-либо законы или назначать руководителей министерств.
В минувшую пятницу, 7 июня, КС вынес решение, обязавшее президента распустить парламент. За несколько минут до этого Додон официально объявил о том, что в Молдавии не удалось сформировать правящую коалицию и новое правительство.
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