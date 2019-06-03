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В КНДР на официальном мероприятии замечен чиновник, якобы отправленный на каторгу после саммита в Ханое
3.6.2019 15:58
Фото: vk.com
Высокопоставленный дипломат появился вместе с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном на шоу, которое было подготовлено супругами военных офицеров.
Как передает ЦТАК, концерт проводился 2 июня.
Ким Чен Ын смотрел представление кружков художественной самодеятельности жен офицеров, которые прошли в седьмой тур очередного творческого конкурса, вместе со своим главным помощником Ким Ен Чхолем, указывается в сообщении. Среди тех, кто наблюдал за выступлениями супруг военнослужащих Корейской народной армии, была жена главы КНДР Ли Соль Чжу.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вскоре после официальной встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое в общей сложности были казнены пять представителей руководства Северной Кореи. Приговор в отношении высокопоставленных чиновников якобы привели в исполнение еще в марте. Помимо спецпредставителя КНДР по делам США Госсовета республики Ким Хек Чхоля к высшей мере в минувшем марте приговорили еще четырех дипломатических работников. Все они входили в состав делегации, отправившейся на саммит.
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