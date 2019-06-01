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Водолазы ЧФ очищают Черное море от боеприпасов, оставшихся с времен ВОВ
1.6.2019 16:24
Фото: rl0.ru
Водолазы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) начали мероприятия по очистке акватории Черного моря от снарядов, которые могли остаться с периода Великой Отечественной войны.
Как передает агентство "Интерфакс", военнослужащим предстоит работать несколько дней.
Со ссылкой на пресс-службу ЧФ уточняется, что перед военнослужащими стоит задача очистить и обезвредить свыше тридцати взрывоопасных предметов. В их числе - авиабомбы, разного калибра артснаряды и якорные мины, залегающие примерно на десятиметровой глубине.
По данным штаба флота, сведения о нахождении опасных предметов, которые находятся на дне Черного моря, были переданы организацией, сотрудники которой осуществляют дистанционное обследование дна - гидролокационное и магнитометрическое.
Все боеприпасы, которые обнаружены в акватории Черного моря, уничтожаются на месте методом дистанционного подрыва посредством электродетонаторов, отмечается в сообщении пресс-службы.
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