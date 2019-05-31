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Путин присвоил имена российским аэропортам
31.5.2019 22:05
Фото: smi2.net
Глава РФ Владимир Путин принял решение о присвоении целому ряду аэропортов имен различных выдающихся деятелей - лиц, знаменитых своими особыми заслугами перед нашим Отечеством. Столичные воздушные гавани, согласно указу президента, будут с сегодняшнего дня называться в честь Ломоносова, Пушкина и Туполева.
В документе, текст которого уже обнародован на официальном портале правовой информации, международный аэропорт "Шереметьево" получает имя выдающегося отечественного литератора Александра Пушкина, а "Домодедово" — ученого Михаила Ломоносова. В честь советского авиаконструктора Андрея Туполева теперь называется "Внуково".
В соответствии с решением главы государства, имя российского императора Петра Первого присваивается Международному аэропорту города Воронежа (Чертовицкое) и императрицы Екатерины Второй - воздушной гавани кубанской столицы - Краснодара (Пашковский).
Имена также были даны аэропортам Анадыря, Анапы, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Сочи, Уфы, Якутска и многих других городов в различных регионах нашей страны.
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