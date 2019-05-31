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Глава Туркменистана подарил Медведеву маленького алабая
31.5.2019 17:30
Фото: altapress.ru
Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов преподнес в дар Дмитрию Медведеву маленького щенка породы алабай. По словам иностранного лидера, маленькая собака обладает прекрасной родословной - документ, в котором содержатся сведения о происхождении щенка, также передали российскому премьер-министру.
Туркменский лидер, торжественно вручая собаку Дмитрию Медведеву, уточнил, что она является пятнистым алабаем.
Представитель официальной Москвы в качестве ответного подарка преподнес главе Туркменистана раритетную книгу. Богато иллюстрированный альбом под названием "Архитектурные памятники Туркмении" издали в 1939 году. Тираж был приурочен к пятнадцатилетнему юбилею со дня образования Туркменской ССР.
В книге, посвященной памятникам средневековой архитектуры Туркмении, содержатся изображения и подробное описание множества объектов, включая древний Мерв и другие.
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