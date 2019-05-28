Испанского посла вызвали в МИД

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28.5.2019 21:31

Фото: dsvf.ru



Как указано на официальном сайте отечественного внешнеполитического ведомства, в МИД вызван посол Испании в Москве Вальдеррам Парех.



Российская сторона выразила иностранному дипломату "недоумение и сожаление".



Вызов испанского посла в МИД России связан с недавними высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества королевства Жозепа Борреля. Российские дипломаты подчеркивают, что реплики иностранного коллеги, касающиеся нашей страны, они восприняли как недружественные. В результате в МИД был вызван испанский посол в Москве Вальдеррам Парех. В сообщении российского министерства указано, что дипломату выразили "недоумение и сожаление" по поводу позиции Жозепа Борреля.



Ране в издании "Эль Периодико" появилось интервью, в котором Боррель позволил себе ряд высказываний, способных навредить развитию двусторонних отношений, взаимному восприятию их "как дружественных, партнерских и взаимовыгодных", подчеркивается на сайте МИД России.



В материале, который был опубликован 23 мая этого года, испанский политик, в частности, говорил о некой угрозе. По словам Борреля, она якобы вновь исходит от Москвы. Поэтому европейским государствам необходимо безотлагательно "объединить свои силы", чтобы противостоять России.



Автор: Злата Богатова

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