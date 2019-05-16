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Японцы извинились за депутата, который высказывался о возвращении Курил военным путем


08:26
Парламент ЯпонииФото: livejournal.com
Парламент Японии

К властям Сахалина обратились японские коллеги, которые принесли извинения областной комиссии по безвизовым обменам между двумя странами.

Представители Хоккайдской комиссии по безвизовым обменам решили отреагировать на недавний инцидент, связанный с некорректными высказываниями японского депутата.

В ходе безвизовой поездки на остров Кунашир, которая состоялась 10-13 мая, депутат японского парламента Маруяма Ходака выразил мнение о том, что Токио может вернуть Курилы лишь военным путем.

Высказывания, прозвучавшие в рамках частной беседы в кулуарах, быстро начала цитировать пресса. Прецедент, к которому оказался причастен один из членов делегации, стал первым происшествием такого рода за всю историю безвизовых обменов, подчеркивается в сообщении японской стороны. В прошлом визиты проходили исключительно в дружественной атмосфере.

В результате Хоккайдская комиссия по безвизовым обменам, направив электронное послание российским коллегам, принесла извинения. В сообщении также подчеркивается, что в комиссии не разделяют позицию японского парламентария, а его слова вынуждают их стыдиться и чувствовать неловкость.

Автор: Злата Богатова

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