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Тимошенко потребовала снять с поста министра соцполитики, обругавшего жителей Донбасса


30.4.2019 16:04
Тимошенко потребовала снять с поста министра соцполитики, обругавшего жителей ДонбассаФото: smi2.net

По мнению лидера партии "Батькивщина", действия Андрея Ревы можно расценивать как проявление "косноязычия и невежества".

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отреагировала на интервью Би-би-си, в котором министр позволил себе назвать жителей районов Донбасса, неподконтрольных Киеву, "мерзостью".

Поправившись, Андрей Рева заявил, что на указанной территории проживают "негодяи", подчеркнула Юлия Тимошенко. Прокомментировав высказывания высокопоставленного украинского чиновника, она потребовала его немедленной отставки.

Как заявила Тимошенко, министра Ревы следует незамедлительно лишить должности, а украинскому правительству необходимо принести официальные извинения всем жителям страны. Кроме того, адекватным образом на случившееся должны реагировать и правоохранители, отметила глава "Батькивщины".

Автор: Злата Богатова

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