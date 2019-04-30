|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Тимошенко потребовала снять с поста министра соцполитики, обругавшего жителей Донбасса
30.4.2019 16:04
Фото: smi2.net
По мнению лидера партии "Батькивщина", действия Андрея Ревы можно расценивать как проявление "косноязычия и невежества".
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отреагировала на интервью Би-би-си, в котором министр позволил себе назвать жителей районов Донбасса, неподконтрольных Киеву, "мерзостью".
Поправившись, Андрей Рева заявил, что на указанной территории проживают "негодяи", подчеркнула Юлия Тимошенко. Прокомментировав высказывания высокопоставленного украинского чиновника, она потребовала его немедленной отставки.
Как заявила Тимошенко, министра Ревы следует незамедлительно лишить должности, а украинскому правительству необходимо принести официальные извинения всем жителям страны. Кроме того, адекватным образом на случившееся должны реагировать и правоохранители, отметила глава "Батькивщины".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|